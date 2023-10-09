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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد موسى : السلطات الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على غزة

احمد موسي
احمد موسي

شارك الإعلامي أحمد موسى تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات “إكس” - تويتر سابقا.

وكتب أحمد موسي:"#طوفان_الأقصى ..السلطات الاسرائيلية تفرض حصارا شاملا  علي غزة .. لا كهرباء لا ماء لا طعام ،القادم أسوأ مما نتخيل مع استدعاء  اسرائيل ٣٠٠ الف من الاحتياط للمرة الاولي ".

 

تداولت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسقوط رشقات صاروخية في مستوطنات الاحتلال الآن.

ومنذ وقت قليل، أفادت وسائل إعلام محلية في إسرائيل بسقوط عدة ضحايا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدة مستوطنات إسرائيلية منها عسقلان وأسدود.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية مكثفة على عدة مستوطنات بغلاف قطاع غزة، في الوقت الذي أفاد فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بوقوع اشتباكات متفرقة مع بعض المقاتلين الفلسطينيين في محيط غزة.

 

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أن المواجهات مع مقاتلي حركة حماس، لا تزال مستمرة في 7 إلى 8 نقاط خارج قطاع غزة، بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

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