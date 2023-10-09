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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعنة الكأس.. إنبي عقدة الأهلي في 3 نهائيات

مباراة الاهلي وانبي
مباراة الاهلي وانبي

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية نظيفة أمام نظيره نادي انبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز التونسي علي معلول الهدف الأول لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة المالي إليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وسجل الفرنسي انتوني موديست الهدف الثاني لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد تمريرة خاطئة من لاعبي انبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة وتصطدم بقدم مدافع الفريق البترولي وتسكن الشباك.

وعزز إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في نهائي بطولة كأس مصر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر القادم. 

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موعد نهائي بطولة كأس مصر 

حددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين موعد اقامة نهائي بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي والفائز من مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز. 

وأعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مارس القادم . 

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الأهلي ولعنة الكأس 

 

بعد فوز النادي الأهلي على انبى فى نصف نهائى الكأس وتأهله لنهائي البطولة للسنة الرابعة على التوالى يخشى المارد الأحمر لعنة مفاجآت الكأس.    
النادي الأهلي خلال ثلاث مواجهات سابقة تخطي خلالها نادي انبى فى مشوار الكأس واجه إخفاقا في حصد اللقب المحلي. 

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وجاءت الثلاث مواجهات التى تخطي خلالها النادي الأهلي نظيره انبي ولم يتوج بلقب كأس مصر على النحو التالي: 

 
موسم 2003/04 فاز الأهلي على إنبي 2-1 فى قبل النهائي وخسر نهائي كأس مصر امام المقاولون العرب. 
فى موسم  2015/16 فاز النادي الأهلي على انبى 2-1 فى قبل النهائى وخسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك
فى موسم 2020/21 فاز النادي الأهلي على نظيره نادي انبى 1-0 فى دور ال 16 و خسر نهائي كأس مصر امام الزمالك

وينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أن يكسر لعنة الفوز على انبي في كأس مصر ويحقق اللقب على حساب الزمالك او بيراميدز خلال شهر مارس القادم. 

الأهلى كولر انبي كأس مصر معلول ديانج أنتوني موديست امام عاشور

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