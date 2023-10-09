الأهلي في 24 ساعة.. كولر يرحل ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سيمبا التنزاني فى افتتاحية مباريات الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 اكتوبر الجاري.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على نظيره النادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة داخل جدران النادي الأهلي.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل مقر النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة.

كولر يرحل عن الأهلي

غادر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، وجهازه المعاون بالكامل القاهرة إلي بلاده من أجل قضاء فترة إجازة في الفترة المقبلة.

ويستغل كولر وجهازه المعاون الراحة 5 أيام وعودة الفريق للتدريبات يوم السبت المقبل، للسفر لقضاء فترة إجازة رفقة أسرهم.

ويغادر التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو القاهرة اليوم للانضمام لمنتخبات بلادهم.

الأهلي يرضخ لمطالب مدافعه الدولي



وتجري مفاوضات مكثفة بين النادي الأهلي ومدافعه الدولي محمد عبدالمنعم من أجل تمديد عقده في قادم الأيام.

وقرر النادي الأهلي رفع العرض المقدم من 13 إلي 15 مليون لتمديد عقد مدافعه الدولي محمد عبد المنعم.

ووضع النادي الأهلي عدة امتيازات من أجل تمديد عقد مدافعه الدولي محمد عبد المنعم ، وجاء أبرزها منح عقد إعلانات للاعب يتخطي 4 مليون جنيه.

وطالب محمد عبدالمنعم ، النادي الأهلي بزيادة عقده إلى مقدمة عقود الفئة الأولى من أجل تجديد عقده إلى عام 2027.

ريال بيتيس يهدد نجم الأهلي



هدد نادي ريال بيتيس الاسباني بسحب عرضه لضم عمر سيد معوض حال توقيعه عقدًا مع النادي الأهلي.

وكشفت تقارير إعلامية عن قيام نادي ريال بيتيس الاسباني باخطار عمر سيد معوض بعدم توقيع عقد مع النادي الأهلي.

وأشارت الي أن النادي الإسباني أكد للاعب عمر سيد معوض بأنه في حال توقيع عقد مع الأهلي سيتم سحب العرض للانضمام الي صفوفه.

شددت التقارير الإعلامية على أن النادي الإسباني أكد على عدم استعداده دفع أي مقابل مالي في الصفقة ولن يدفع سوي حق الأهلي في رعاية اللاعب مع وضع بعض البنود التي تمنح الأهلي امتيازات مالية فيما بعد.

الزمالك يترقب رحيل مهاجم الأهلي



وضع بيدرو ايمانويل المدير الفني لفريق الخليج السعودي محمد شريف مهاجم الفريق على قائمة الراحلين فى شهر يناير القادم.

بيدرو ايمانويل مدرب الفريق السعودي أبلغ مجلس إدارة نادي الخليج ضرورة تجهيز البديل المناسب في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة .

وذلك عقب ظهور محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي بمستوي ضعيف رفقة الفريق خلال الفترة الماضية.

وأخطر

مجلس ادارة نادي الخليج السعودي يدرس أكثر من سيرة ذاتية لمحترفين أجانب من أجل التعاقد مع أحدهم بدلا من محمد شريف.

بيدرو ايمانويل أخطر إدارة نادي الخليج السعودي بعدم اقتناعه بقدرات محمد شريف الهجومية وطالب بتجهيز البديل فى قادم الأيام.

يذكر أن أنباء ترددت حول دخول نادي الزمالك فى مفاوضات لضم محمد شريف الي صفوف القلعة البيضاء في ميركاتو الشتاء.