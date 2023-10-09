عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة.. رد فعل مثير من عباس أبو الحسن بعد تغريمه في سبّ هاني شاكر

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة وهتصدى لأي حد يحاول التقليل منها

أعربت الفنانة بشرى، عن استيائها الشديد بسبب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، بشأن الفنانات المشاركات في فيلم أولاد حريم كريم الذي يعرض حاليًا في دور العرض بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

وقالت بشرى، خلال تصريحات تليفزيونية:" إن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، لم يؤثر على العمل، كونه الوحيد الذي انتقد الفيلم انتقادا سلبيًا، حسب قولها.

رد فعل مثير من عباس أبو الحسن بعد تغريمه في سبّ هاني شاكر

وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة اعتذار إلى الفنان الكبير هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام. 

وقال عباس أبو الحسن : اعتذار رسمي واجب الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال
بالحق. أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة، حيث صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي، جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلا ، وتجاوزت فيها كافة حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعا في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير، قابلها شخصه الكريم بحلم وترفع بالغ وحكمة أحسده عليها، أتقدم آسفا بإعتذار خالص عن ما تسببت فيه من أضرار أدبية ومعنوية لحقت به، آملا ان يجد في نفسه
السماحة لقبول اعتذاري هذا. 

منهم عمر خيرت والراحل أحمد الحجار.. مهرجان الموسيقى العربية يكرم 14 شخصية

عقدت دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة ١٤ شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية في مصر والوكن العربي وهم عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتح الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة انعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، أسم الراحل أحمد الحار، اسم الموسيقار علي عثمان.

الأخبار المحلية والعالمية الفنان الكبير هاني شاكر الفنان مصطفى قمر الفنانة بشرى المهن الموسيقية الناقد الفنى طارق الشناوى اولاد حريم كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ننشر صور المتهمين بتزوير توكيلات لمرشح رئاسى محتمل

الكيلو بـ14 جنيها.. انخفاض أسعار السلع والخضروات ومفاجأة بشأن البصل| قرار حكومي

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

رئيس الوزراء : سيتم تخفيض السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

ترشيحاتنا

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة: مربعات سكنية كاملة تتعرض لقصف عنيف

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

انفجارات قوية.. صافرات الإنذار تدوي في القدس

نتنياهو لـ بايدن: لن نتفاوض مع حماس بشأن الأسرى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

يمامة عقب تقديم أوراق ترشحه للرئاسة: مصر بلدنا جميعا وعلينا المحافظة عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. صور آثارت الجدل لـ بيلا حديد

نشرة المرأة والصحة.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق منزلك

بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد

فيديو

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

خدعة.. أحمد الفيشاوي يفاجئ جمهوره بطريقة إزالة الوشم من جسده

بلبس مايوه عادي.. انتصار تعلق على أزمة تصريحاتها بسبب الأفلام المخلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ