أخبار الفن.. بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة.. رد فعل مثير من عباس أبو الحسن بعد تغريمه في سبّ هاني شاكر

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

أعربت الفنانة بشرى، عن استيائها الشديد بسبب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، بشأن الفنانات المشاركات في فيلم أولاد حريم كريم الذي يعرض حاليًا في دور العرض بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

وقالت بشرى، خلال تصريحات تليفزيونية:" إن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، لم يؤثر على العمل، كونه الوحيد الذي انتقد الفيلم انتقادا سلبيًا، حسب قولها.

وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة اعتذار إلى الفنان الكبير هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام.

وقال عباس أبو الحسن : اعتذار رسمي واجب الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال

بالحق. أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة، حيث صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي، جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلا ، وتجاوزت فيها كافة حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعا في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير، قابلها شخصه الكريم بحلم وترفع بالغ وحكمة أحسده عليها، أتقدم آسفا بإعتذار خالص عن ما تسببت فيه من أضرار أدبية ومعنوية لحقت به، آملا ان يجد في نفسه

السماحة لقبول اعتذاري هذا.

عقدت دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة ١٤ شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية في مصر والوكن العربي وهم عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتح الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة انعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، أسم الراحل أحمد الحار، اسم الموسيقار علي عثمان.