بشرى: كلام طارق الشناوي مهين للمرأة وهتصدى لأي حد يحاول التقليل منها

أعربت الفنانة بشرى، عن استيائها الشديد بسبب تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي، بشأن الفنانات المشاركات في فيلم أولاد حريم كريم الذي يعرض حاليًا في دور العرض بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.

وقالت بشرى، خلال تصريحات تليفزيونية:" إن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن فيلم أولاد حريم كريم بطولة الفنان مصطفى قمر، لم يؤثر على العمل، كونه الوحيد الذي انتقد الفيلم انتقادا سلبيًا، حسب قولها.

وأوضحت بشرى: كلام طارق الشناوي مأثرش علينا ولا أثر على الإيرادات ولا على رأي الجمهور لآن رأيه الوحيد اللي كان سلبي، وكل الأراء الآخرى كانت إيجابية، وحق الرد موجود وأنا رديت وهرد وهفضل أرد عشان في بُعد في كلامه كان مهين للمرأة وأنا برفضه وأي ست بترفضه سوا كانت ممثلة أو مواطنة عادية.

وتطرقت بشرى للدفاع عن المرأة المصرية، مؤكدة أنها مستمر في دعمها، متابعة: أنا فخورة أني إمرأة مصرية، وبدافع عن المرأة المصرية، وهفضل أدافع عنها في أي مجال تكون موجودة فيها خاصة في مجال السينما، وهتصدى لأي حد يحاول يقلل من قدر المرأة أو يتنمر بيها أو أي حاجة تقلل من شأنها أو شأن مجهودها.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريمكريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهناداود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشرى ، مؤخرا أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.