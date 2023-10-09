رد فعل مثير من عباس أبو الحسن بعد تغريمه في سبّ هاني شاكر

وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة اعتذار إلى الفنان الكبير هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة إنستجرام.

وقال عباس أبو الحسن : اعتذار رسمي واجب الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال

بالحق. أتوجه أنا عباس أبو الحسن بخالص وصادق اعتذاري للفنان الأستاذ هاني شاكر الرئيس السابق لنقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني من إساءات في حق شخصه وهو القامة والقيمة الفنية الكبيرة، حيث صدرت عني كتابات على منصات التواصل الاجتماعي، جانبني فيها الصواب جملة وتفصيلا ، وتجاوزت فيها كافة حدود اللياقة والنقد المهذب، واقعا في خطيئة مهنية وأخلاقية تدخل في باب القذف والتشهير، قابلها شخصه الكريم بحلم وترفع بالغ وحكمة أحسده عليها، أتقدم آسفا بإعتذار خالص عن ما تسببت فيه من أضرار أدبية ومعنوية لحقت به، آملا ان يجد في نفسه

السماحة لقبول اعتذاري هذا.

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبو الحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب هانى شاكر الحكم على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك".



وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبو الحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.