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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن 55 مشكلة حب.. أحداث الحلقة الأولى من حكاية ما تيجي نشوف

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

أذيعت الحلقة الأولى من حكاية ما تيجي نشوف، والتي تعد إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب ” ، المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفي محمود ، مساء أمس  . 

وجاءت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل لتكشف عن صداقة تجمع بين ابطال العمل وزوجاتهم وهم هنا شيحه وطارق صبري ونهي عابدين واسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة ونبيل عيسي ، حيث يقرران السفر لقضاء عطلة أسبوعية في الساحل الشمالي ، إلا أن أحدهما يكون رافض لهذا الوضع الذي اعتادوا عليه منذ سنوات . 

يشارك في حكاية ما تيجي نشوف عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

ما تيجي نشوف مصطفى محمود عمرو محمود ياسين طارق صبري هنا شيحة هنا شيحا 55 مشكلة حب

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