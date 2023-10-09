منهم عمر خيرت والراحل أحمد الحجار.. مهرجان الموسيقى العربية يكرم 14 شخصية

عقدت دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية التى يديرها المايسترو هانى فرحات وتقام فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يكرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة ١٤ شخصية ساهمت في اثراء الحياة الفنية في مصر والوكن العربي وهم عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتح الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة انعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، أسم الراحل أحمد الحار، اسم الموسيقار علي عثمان.

وكان قد علق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا:" شرف كبير ليا".

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".

وأضاف هاني فرحات:" مهرجان الموسيقى العربية يقام منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيء جديد أكون فخور به ".

وتابع هاني فرحات:" تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة ودار الاوبرا كي نعود إلى اصل مهرجان الموسيقى العربية ي يكون مهرجان علمي ويتم إلقاء الضوء على أبحاث علمية كثيرة ".

على جانب آخر احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمرور 35 عام على افتتاحها بثلاثة أمسيات إبداعية متنوعة أقيمت مساء الأحد 8 أكتوبر.