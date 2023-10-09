المستقلين الجدد: تزوير توكيلات لمرشح محتمل للرئاسة خروج على قرارات الوطنية للانتخابات

استنكر هشام العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، الوقائع التي حصلت مؤخرًا بشأن وجود توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية.

وقال "عناني" – في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" – إن تلك الممارسات التي تمثل خروجًا على القانون، لا يجب أن تمر مرور الكرامة، لكونها تضرب بقواعد وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات عرض الحائط، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تسمح الأجهزة الأمنية بهذه الممارسات.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بإجراءات الترشح في الانتخابات الرئاسية، والتي من بينها تحرير توكيلات، مشددًا على ضرورة أن تكون التوكيلات صادرة عن الهيئات القانونية وهي مكاتب الشهر العقاري.

وكان مصدر أمنى، قد كشف عن أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد ( 8 ) أشخاص بمحافظات (الإسكندرية ، الجيزة ، الفيوم ، السويس ) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزتهم على إجمالى عدد (596 ) نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات).