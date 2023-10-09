الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية للسلة

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، نظيره الفتح السعودي بنتيجة 82-77، في إطار لقاءات ربع نهائي البطولة العربية رقم 35 والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة بين الناديين قبل أن يحسمه المارد الأحمر مع نهاية أحداث المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على صالة نادي الغرافة الرياضي، والذي حضره جماهير الأهلي بكثافة لمؤارزة فريقهم وحثهم على تخطي "سيد البلد"

وجاءت نتائج فترات المباراة جميعها من صالح الشياطين الحمر وكانت كالتالي:

الفترة الأولى: 19-18

الفترة الثانية: 43-35

الفترة الثالثة: 60-54

الفترة الرابعة: 82-77

ليضرب أبناء القلعة الحمراء موعدًا قويًا في نصف النهائي مع نادي سلا المغربي والذي تغلب على نظيره 108-95، والمقرر إقامته مساء بعد غد الأربعاء.

وتضم قائمة أبناء قلعة الجزيرة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

الجدير بالذكر، أن نادي الكويت الكويتي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تفوقه على نظيره الأهلي المصري بنتيجة 77-76