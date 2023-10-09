متحدث حملة عبد السند يمامة: حصلنا على تزكية 27 نائبا برلمانيا

قال النائب البرلماني ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة

إن الدكتور عبد السند يدخل كمرشح رئاسي وليس كمرشح محتمل خلفه حزب عريق مثل حزب الوفد، وأنه حصل على تزكية ٢٧ نائب برلماني

من ملامح برنامجه:علاج مشكلة التضخم وحل مشكلة سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصري

وأوضح الهضيبي في مداخلة مع الاعلاميه انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر اي تي سي أن ابرز ملامح برنامجه الرئاسي ستكون في التعليم والاقتصاد والسياسة، وعلاج مشكلة التضخم وحل مشكلة سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصري وحل مشكلة إدماج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي ومشكلة الأزمات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن لدي حزب الوفد مقرات في كل محافظة وفي كل القرى والمراكز داخل القرى ولدينا مقرات في كل مكان في مصر فضلا عن قاعدة شعبية عريضة وان الحزب هو حزب الأمة وحزب الشعب ومن أقدم الأحزاب التي لديها شعبية كبيرة.