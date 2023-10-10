عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة الشارقة: نسعى لتقوية وتدعيم أواصر التعاون مع خريجينا أينما كانوا

د. صلاح طاهر
د. صلاح طاهر

كشف الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، الرؤية الكبيرة لجامعة الشارقة للتواصل مع خريجيها في مختلف الدول وفي مقدمتها مصر، لافتا إلى أن جامعة الشارقة أصبح لها أكثر م 40 ألف خريج منتشرين في جميع أنحاء العالم، ويتواجد في مصر نحو 1500 خريج منهم، لذا الجامعة تسعى للتواصل مع هؤلاء الخريجين وربطهم الدائم بجامعتهم.

وأضاف نائب مدير جامعة الشارقة في تصريح خاص ل "صدى البلد" على هامش حفل الإعلان عن  تدشين وتأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، أن تلك رابطة خريجي جامعة الشارقة بمصر تمكن الخريجين من التواصل الدائم مع بعضهم البعض، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة ويتواصلون مع الرابطة الأساسية بجامعة الشارقة.

وشدد على حرص جامعة الشارقة  على تقوية وتدعيم أواصر التعاون مع خريجيها في أماكن تواجدهم المختلفة سواء كانوا داخل الدولة وخارجها، حيث تم وضع خطة متكاملة لإنشاء سلسلة اللجان التنفيذية للرابطة في عدد من الدول بدأتها بدولة الكويت، ثم المملكة العربية السعودية، والآن يتم تأسيس اللجنة الثالثة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من التسهيلات المتاحة التي تقدمها الجامعة لاستخدام مرافقها العلمية لدعم أعضاء الرابطة وتحفيزهم على الاستزادة من صنوف المعرفة المختلفة، بالإضافة إلى تنمية العمل التنظيمي الجماعي فيما يحقق أهداف الرابطة لاسيما حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع.

 

1000260152
1000260152
1000259890
1000259890
1000259891
1000259891
1000259892
1000259892
1000260151
1000260151
1000259887
1000259887
1000259888
1000259888
1000260147
1000260147
1000259889
1000259889
الإمارات بالقاهرة المملكة العربية السعودية تصريح خاص لـ صدى البلد جمهورية مصر العربية سفارة دولة الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

ترشيحاتنا

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ