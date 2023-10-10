جامعة الشارقة: نسعى لتقوية وتدعيم أواصر التعاون مع خريجينا أينما كانوا

كشف الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، الرؤية الكبيرة لجامعة الشارقة للتواصل مع خريجيها في مختلف الدول وفي مقدمتها مصر، لافتا إلى أن جامعة الشارقة أصبح لها أكثر م 40 ألف خريج منتشرين في جميع أنحاء العالم، ويتواجد في مصر نحو 1500 خريج منهم، لذا الجامعة تسعى للتواصل مع هؤلاء الخريجين وربطهم الدائم بجامعتهم.

وأضاف نائب مدير جامعة الشارقة في تصريح خاص ل "صدى البلد" على هامش حفل الإعلان عن تدشين وتأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في جمهورية مصر العربية، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، أن تلك رابطة خريجي جامعة الشارقة بمصر تمكن الخريجين من التواصل الدائم مع بعضهم البعض، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة ويتواصلون مع الرابطة الأساسية بجامعة الشارقة.

وشدد على حرص جامعة الشارقة على تقوية وتدعيم أواصر التعاون مع خريجيها في أماكن تواجدهم المختلفة سواء كانوا داخل الدولة وخارجها، حيث تم وضع خطة متكاملة لإنشاء سلسلة اللجان التنفيذية للرابطة في عدد من الدول بدأتها بدولة الكويت، ثم المملكة العربية السعودية، والآن يتم تأسيس اللجنة الثالثة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من التسهيلات المتاحة التي تقدمها الجامعة لاستخدام مرافقها العلمية لدعم أعضاء الرابطة وتحفيزهم على الاستزادة من صنوف المعرفة المختلفة، بالإضافة إلى تنمية العمل التنظيمي الجماعي فيما يحقق أهداف الرابطة لاسيما حول الموضوعات العامة التي تخص المجتمع.

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