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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيطالي: لدينا مواطنان في عداد المفقودين داخل إسرائيل

قصف دامي لاسرائيل
قصف دامي لاسرائيل لغزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

وقال تاياني لإذاعة (راي) الرسمية "إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته... كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما".

وأضاف "نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا".

واعلنت ايطاليا الى جانب 4 دول اوروبية بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية دعم اسرائيل في مواجهة الهجمات التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن مقتل نحو 900 شخصا في اسرائيل واصابة المئات في عملية اطلق عليها “طوفان الاقصى”. 

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