باحث اقتصادي: أتمنى استمرار قرار خفض أسعار السلع

أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة توطين الصناعات في مصر، لأنه سيعمل على الحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، والاستقرار في اٍلأسعار.

وقال أحمد أبو علي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضأئية “صدى البلد”، أن مبادرة خفض أسعار السلع، ستبدء يوم السبت القادم، مؤكدا أنه أتمنى أن تستمر ولا تنتهي بعد 6 أشهر.

يشارك بفعالية

وتابع الباحث والمحلل الإقتصادي، أن هناك بعض التجار خلال الفترة السابقة، كان هناك مغالاة في أسعار السلع من بعض التجار، وكان لا بد على المواطن أن يشارك بفعالية في إبلاغ الجهات الرقابية.