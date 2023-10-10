رغم صداقتهما القوية.. طعنة جديدة من الصين إلى تل أبيب

أعلنت خطوط هاينان الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلاتها من بكين وشنغهاي إلى تل أبيب في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر، بسبب الصراع المشتعل بين حركة المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وكانت شركة هاينان إيرلاينز الصينية، قد أعلنت أمس الشركة ألغت الرحلات بين شنغهاي وتل أبيب يوم الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن«هاينان إيرلاينز» لديها ثلاثة خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل؛ حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتوقعت إسرائيل أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقة.

وقال يوفال واكس، وهو مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين، أمس الأحد، في تصريح صحفي: "عندما يتم إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".

وقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن السبيل الأساسي لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في قطاع غزة هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورفضت ماو نينج- خلال مؤتمر صحفي اليوم -إدانة الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية تجاه الداخل الإسرائيلي، مؤكدة مساندة الصين دائما للإنصاف والعدالة. حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأضافت ماو: نؤمن دائما بأن الحوار والتفاوض هو السبيل الأساسي لحل المشكلة.