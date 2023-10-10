عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم صداقتهما القوية.. طعنة جديدة من الصين إلى تل أبيب

الصين وإسرائيل
الصين وإسرائيل

أعلنت خطوط هاينان الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلاتها من بكين وشنغهاي إلى تل أبيب في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر، بسبب الصراع المشتعل بين حركة المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وكانت شركة هاينان إيرلاينز الصينية، قد أعلنت أمس الشركة ألغت الرحلات بين شنغهاي وتل أبيب يوم الاثنين.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن«هاينان إيرلاينز» لديها ثلاثة خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل؛ حسبما نقلت وكالة "رويترز".

 وتوقعت إسرائيل أن ترى "إدانة أقوى" لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من الصين، وهي دولة تعتبرها صديقة.

وقال يوفال واكس، وهو مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في بكين، أمس الأحد، في تصريح صحفي: "عندما يتم  إنهاء حياة الناس في الشوارع، فهذا ليس الوقت المناسب للدعوة إلى حل الدولتين".

وقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن السبيل الأساسي لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في قطاع غزة هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ورفضت ماو نينج- خلال مؤتمر صحفي اليوم -إدانة الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية تجاه الداخل الإسرائيلي، مؤكدة مساندة الصين دائما للإنصاف والعدالة. حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وأضافت ماو: نؤمن دائما بأن الحوار والتفاوض هو السبيل الأساسي لحل المشكلة.

الخارجية الصينية السفارة الاسرائيلية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية دولة فلسطينية مستقلة طيران مباشر وزارة الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

إحداهن كانت تزور شقيقتها | استشهاد مصريتين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم وجود أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة.. 8 كلمات بها سر عجيب فى تيسير الزواج والرزق

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

طرق التعامل مع المواطنين.. رسائل السيسي للمصريين وطلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لحضور وزيري خارجية فلسطين والاحتلال بدولة عربية

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحزاب الائتلاف في إسرائيل توافق على تشكيل حكومة طوارئ

وزير الصحة يلتقي نظيرته القطرية لبحث توسيع آفاق التعاون المستقبلي بالقطاع الطبي

سفير الاحتلال يعترف بتضحيته بأسراهم في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

فيديو

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ