منظمة التحرير : العالم شهد سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين بصمت كامل

أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين الأبرياء مستمر، مشيرا إلى أن قوات الإحتلال مازالت تقوم بعمليات القصف.



وقال واصل أبو يوسف، خلال مداخلة هاتفية "صباحنا مصري"، أن العالم شهد سقوط مئات الشهداء والجرحى نتيجة تلك العمليات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل، بصمت كامل، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة.



وتابع عضو اللجنة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك حصار كامل، إضافة إلى السماح للمستوطنين الحاملين للسلاح للاعتداء على الفلسطينيين.