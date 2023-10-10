رئيس حزب الجيل: محاولات بعض قيادات الحركة المدنية الاستقواء بالخارج "خيانة"

وصف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، محاولات أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين الضغط على الحركة المدنية الديمقراطية، للاستقواء بالخارج، بأنها ممارسات غير مقبولة تصل إلى درجة الخيانة، منددًا بتلك الدعوات وداعيا الأحزاب الوطنية بالحركة إلى الانفصال عنها.

وقال "الشهابي" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن محاولات الاستقواء بالخارج من جانب البعض، تأتي في وقت تتمتع فيه الحياة السياسية المصرية بانفراجة غير مسبوقة، خاصة بعد بدء الحوار الوطني، وبالتالي لم يكن هناك أي داعي لتلك الدعوات التي تهدد الأمن القومي المصري، ولا تحترم السيادة المصرية.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أننا نؤكد على رفضنا القاطع لأي محاولات يتم فيها إقحام أي جهات خارجية في الشأن الداخلي المصرية، والتي تتزامن مع توقيت مهم حيث تعقد الانتخابات الرئاسية، والتي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

كانت مصادر، قد كشفت عن أن أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد حاول الضغط على الحركة المدنية للجوء إلى جهات دولية والاستقواء بالخارج إلا أن البعض داخل الحركة تصدوا لتلك المحاولات المغرضة.