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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تسلِّح متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة

أرشيفية
أرشيفية

قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن إسرائيل ستبدأ اليوم الثلاثاء، توزيع آلاف البنادق على فرق من المتطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

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وأضاف الوزير أن الجولة الأولى ستشمل توزيع أربعة آلاف بندقية إسرائيلية الصنع، على أن يتبعها توزيع ما لا يقل عن ستة آلاف أخرى، وذكر أنه سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف أيضًا بخوذات وسترات واقية من الرصاص.

يأتي إعلان بن جفير فيما تشهد إسرائيل عمليات تسلل عبر الحدود مع غزة وتتوقع احتكاكًا داخليًا محتملًا بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية التي تشكل 20 بالمئة من السكان.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

https://www.youtube.com/live/nEOYWTKQsdg?si=CFvdgYk4hEYDh_Dd

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