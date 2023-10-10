شاهد.. نشر مدرعات على سلسلة التلال في جنوب إسرائيل

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، نشر مدرعات على سلسلة التلال في جنوب إسرائيل.

ووفقا للمقطع، مع استمرار قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، أظهرت مقاطع انتشار الدبابات الإسرائيلية على سلسلة التلال في جنوب إسرائيل.



