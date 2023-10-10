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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم رفض تعليق المساعدات للفلسطينيين.. ماكرون يهاجم حماس بشدة ويلمح لتورط إيران

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفه بـ"الابتزاز غير المقبول" من قبل المقاومة الفلسطينية "حماس" مع الرهائن الإسرائيليين في غزة.

ووفقا لوكالة " رويترز"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن "تغاضي إيران عن هجوم حماس على إسرائيل غير مقبول، وإن فرنسا تبحث في تحديد ما إذا كانت متورطة بشكل مباشر".


وأضاف: "ليس لدي أي تعليق لأدلي به حول المشاركة المباشرة لإيران التي ليس لدينا دليل رسمي عليها، ولكن من الواضح أن التعليقات العامة للسلطات الإيرانية غير مقبولة، وأنه من المرجح أن حماس عرضت المساعدة عليها".

وتابع ماكرون، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بالقول: "لكنني سأظل حذرا بشأن هذه النقطة حتى تستقر الاستخبارات".

ويأتي ذلك رغم إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.

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