نائب رئيس جامعة الأزهر: نحتضن جميع العلوم وتصدرنا التصنيفات العالمية

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة تحتضن كل العلوم، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر أصبحت مصدر إلهام بتصدرها التصنيفات العالمية (شنغهاي- QS - التايمز العالمي).

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي يقام تحت عنوان: (الزراعة والتحديات المستقبلية الأمن الغذائي التحديات والمواجهة) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقدم نائب رئيس الجامعة تهانيه بذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر لديه خطة طموحة، مؤكدا على أن الدول العظيمة لا تبنى إلا بالعلم، ومصرنا الحبيبة عامرة بالخير الكثير والكثير.

وتمنى نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث للمؤتمر التوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات علمية مفيدة تسهم في بناء الوطن ويستفيد منها المواطن.