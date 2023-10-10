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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ET بالعربي: أحمد حلمي يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

أحمد حلمي
أحمد حلمي

تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة منذ قليل، أثناء التحضير لفيلمه الجديد الذي كان من المفترض عرضه في عيد الأضحى المقبل. 

وكشف موقع برنامج ET بالعربي، عن تعرض الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية، وتمنى له الشفاء العاجل في خبر حصري. 

حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية

 

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية  10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

وأضاف حلمى ؛" واعتمدت على نفسى واشتغلت أكثر من شغلانة وقت دراستي وكنت برسم على زجاج المحلات وبعمل ديزاينات وديكورات المسرح واشتغلت في مطبعة للملابس".

واستطرد :"عمري ماتخيلت إني هيبقى معايا فلوس وأبقى مشهور".

أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي 20 عامًا

وقال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم وأحد الأبطال وضّح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده، وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب".

وأضاف حلمي: "متزوج من منى زكي من عام 2002 والجواز حياة مختلفة وأهم شيء في الزواج هو الوصول للغة الثالثة لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها وزي ما يكون هو بيتكلم إنجليزي وهي فرنساوي وفي لغة تالتة مشتركة وهي إن الاتنين يتعلموا لغات بعض".

أحمد حلمى ازمة صحية مفاجئة ET بالعربي الفنان أحمد حلمى الفنانة منى زكي

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