أبرز تصريحات أحمد حلمى .. مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس وحبيت خالة صاحبى

حل الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

وسنتعرض فى السطور التالية ابرز تص أحمد حلمى

مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية 10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

وأضاف حلمى ؛" واعتمدت على نفسى واشتغلت أكثر من شغلانة وقت دراستي وكنت برسم على زجاج المحلات وبعمل ديزاينات وديكورات المسرح واشتغلت في مطبعة للملابس".

واستطرد :"عمري ماتخيلت إني هيبقى معايا فلوس وأبقى مشهور".

أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي 20 عامًا

وقال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم وأحد الأبطال وضّح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده، وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب".

وأضاف حلمي: "متزوج من منى زكي من عام 2002 والجواز حياة مختلفة وأهم شيء في الزواج هو الوصول للغة الثالثة لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها وزي ما يكون هو بيتكلم إنجليزي وهي فرنساوي وفي لغة تالتة مشتركة وهي إن الاتنين يتعلموا لغات بعض".

وأوضح حلمى: "بيتقال إن لما مراتك تبقى متخانقة في الشغل أو مع صاحبتها وانت تقول رأيك وتلبس قبعة الحكيم هي هتضايق وانت مش هتفهم ليه اضايقت لأنها عايزة تتسمع بس وبعد ما تخلص اسألها عن رأيها وبعدها قول رأيك".

واستطرد حلمي: "منى سند حقيقي وبتمثل البلورة اللى أنا عايش فيها وبشوف نفسى من خلالها وزى ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض.. ومنى عندها كمية كبيرة من الصدق بهتت عليا".

أحمد حلمي: أنا شخص متناقض وحبيت خالة واحد صاحبي

وقال أحمد حلمي إنه شخص مليء بالتناقضات ولا يفضل أمرا معينا، مشيرا إلى أنه قضى معظم طفولته خارج مصر وكان ينتظر الإجازة للعودة.

وتحدث أحمد حلمي عن طفولته، وقال إنه وقع في غرام سيدة كبيرة “خالة صاحبه” وهو في سن صغيرة، قائلا:" كان عندي 6 سنين".