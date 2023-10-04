عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز تصريحات أحمد حلمى .. مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس وحبيت خالة صاحبى

صدى البلد

حل الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

وسنتعرض فى السطور التالية ابرز تص أحمد حلمى

مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية  10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

وأضاف حلمى ؛" واعتمدت على نفسى واشتغلت أكثر من شغلانة وقت دراستي وكنت برسم على زجاج المحلات وبعمل ديزاينات وديكورات المسرح واشتغلت في مطبعة للملابس".

واستطرد :"عمري ماتخيلت إني هيبقى معايا فلوس وأبقى مشهور".

أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي 20 عامًا

وقال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم وأحد الأبطال وضّح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده، وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب".

وأضاف حلمي: "متزوج من منى زكي من عام 2002 والجواز حياة مختلفة وأهم شيء في الزواج هو الوصول للغة الثالثة لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها وزي ما يكون هو بيتكلم إنجليزي وهي فرنساوي وفي لغة تالتة مشتركة وهي إن الاتنين يتعلموا لغات بعض".

وأوضح حلمى: "بيتقال إن لما مراتك تبقى متخانقة في الشغل أو مع صاحبتها وانت تقول رأيك وتلبس قبعة الحكيم هي هتضايق وانت مش هتفهم ليه اضايقت لأنها عايزة تتسمع بس وبعد ما تخلص اسألها عن رأيها وبعدها قول رأيك".

واستطرد حلمي: "منى سند حقيقي وبتمثل البلورة اللى أنا عايش فيها وبشوف نفسى من خلالها وزى ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض.. ومنى عندها كمية كبيرة من الصدق بهتت عليا".

أحمد حلمي: أنا شخص متناقض وحبيت خالة واحد صاحبي

وقال أحمد حلمي إنه شخص مليء بالتناقضات ولا يفضل أمرا معينا، مشيرا إلى أنه قضى معظم طفولته خارج مصر وكان ينتظر الإجازة للعودة. 

وتحدث أحمد حلمي عن طفولته، وقال إنه وقع في غرام سيدة كبيرة “خالة صاحبه” وهو في سن صغيرة، قائلا:" كان عندي 6 سنين". 

أحمد حلمى الإعلامي أنس بوخش الفنان أحمد حلمى الفنانة منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

ترشيحاتنا

بلينكن: بايدن يسعى لتجنب أي نزاع مباشر مع روسيا

قلّص خسائره.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023

الحكومة تعلن مبادرة جديدة لخفض الأسعار.. والتنفيذ خلال أيام

اليوم.. معارضة صاحب مشروع ابني بيتك وشقيقه على حبسهما بتهمة النصب

رئيس النواب الأمريكي المؤقت يطرد بيلوسي من الكابيتول.. ما الأمر؟

7 أضعاف راتبه.. مطالب خيالية من أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار|شاهد

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ