ما يحدث بفلسطين إبادة جماعية.. أبو العينين: أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، متسائلا: «أين المنظمات الدولية وحقوق الإنسان».

وأضاف «أبو العينين»، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وكلنا ضد ما يحدث تماما.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه، داعيا العالم إلى ضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين.

أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني

وأوضح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن نتانياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط هو عايز يغير إيه تاني، قائلا: أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني.