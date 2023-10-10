محمد أبو العينين يدعو العالم للتدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، العالم إلى ضرورة التدخل لمنع جرائم إسرائيل في فلسطين، متابعا أن إسرائيل تدمر البنية التحتية لدولة فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يعاني من غياب حقوق الإنسان على أرضه.

وتابع النائب محمد أبو العينين “نتانياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط”، مستائلاً "يقصد وعايز يغير ايه تاني؟!"، معلقا “أرفض قتل المدنيين، وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني”.