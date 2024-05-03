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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر كمال: «بتجنب الرقاصات بسبب أمي.. وإيه الحرام في إني بفرح الناس؟»

عمر كمال
عمر كمال

أكد مطرب المهرجانات عمر كمال، أنه أصبح يتجنب وجود الراقصات في كليبات أغانيه؛ احترامًا لرغبة والدته، بجانب الحديث عن عمله في الملاهي الليلة.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها “خلاصة الكلام”، المذاع عبر شاشة قناة النهار: “بقيت بتجنب وجود الرقاصات في كليباتي؛ عشان ما أزعلش أمي، لأنها بتقعد تقولي اتقي ربنا، وأخوك شغال معاك، وعنده ابن، وهي بتزعل جدًا لو لقت واحدة بترقص جنبي، وتقولي اتقي ربنا، وفي أطفال بتتفرج عليه، وهي ما بتقولش إن فلوسي حرام لأنها من الأغاني، وأول حاجة ربنا هيحاسبني عليها، أنا أذيت مين، وإيه الحرام اللي أنا عملته في إني فرحت ناس؟”.

وتابع عمر كمال: أنا لسه بشتغل في ملاهي ليلية، وما بتضايقش لو حد رمى فلوس، دي لغة التحية هناك، وهما بيجيبوا عمر كمال عشان يجيبوا فلوس أكتر، وأي حد بيشتغل في ملهى ليلي؛ بيترمي عليه فلوس".

وأضاف: “ولو أنا بشتغل نمرة ثابتة؛ بنتفق الفلوس دي هتتقسم ازاي، ومش كل الناس اللي جاية عارفة إن دي فلوس بتتأجر علشان يتعمل بيها شو، وفي ناس بترمي فلوس ودولارات بجد”.

وأكمل حديثه: “أنا ماليش دعوة بسلوك غيري؛ عشان كده ربنا بيكرمني، وشارع الهرم أسسني في الشغلانة، أنا بدخل المسرح من أول ثانيتين؛ بعرف الترابيزة دي والزبون ده هطلع منه بكام، وبقيت عارف الجمهور عايز إيه، وهبطل أروح ملهى ليلي؛ لما أكون علِّيت سعري أو نجحت كمان شوية”.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

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