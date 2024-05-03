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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمر كمال يفجر مفاجأة عن سبب رفضه الظهور مع رامز جلال

عمر كمال
عمر كمال

كشف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، سبب عدم حلوله ضيفًا على الفنان رامز جلال، في برنامج المقالب الشهير رامز جاب من الآخر، الذي عرض خلال شهر رمضان 2024.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: كنت عارف أنهم عايزين طرف تاني يطلع معايا وأنا مرضتش، وأنا مكنتش عايز أظهرها للجمهور معايا أصلًا في صورة واحدة، وهما كلموني وعرفت أنهم هيجبوها وأنا رفضت وقولت مش هروح.

وتابع عمر كمال، ان : مش حابب أن اسمي يرتبط بالعلاقة دي، ومحبتش أن اسمي يتحط معاها، ومش فارق معايا الفلوس بتاع البرنامج الحمد لله ربنا كارمني.

أما عن حلقة حمو بيكا، وكزبرة، فعلق عمر كمال: حلقة حمو بيكا وكزبرة جميلة وضحكت فيها من قلبي، ودي طبيعة بيكا في الحياة.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

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