بدءا من السبت.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول مكة

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 عن بدء تطبيق إجراءات جديدة بشأن دخول المقيمين إلى مدينة مكة بدءا من غدا السبت.

وأعلن الأمن العام السعودي بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

إجراءات جديدة لدخول مكة

وأضاف أن الإجراء الجديد يقضي بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى مكة.

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من مكة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.