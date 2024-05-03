12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

كشفت فيراري عن آخر إبداعاتها في عالم السيارات، وهي السيارة الخارقة V12 الجديدة التي تهدف لتجديد سلسلة 812 بحزمة تحديثية تجمع بين العصرية والتقليد. تأتي هذه السيارة تحت اسم "فيراري 12 سيليندري"، وتتجنب اتجاهات تقليص الحجم والكهربة من أجل مزيج تقليدي من السعة والطموح الطبيعي، موافقةً بذلك على أحدث التطورات الميكانيكية الفنية في جميع جوانبها التقنية.

مواصفات فيراري V12 الخارقة

كما هو الحال دائمًا مع سيارات فيراري، يعد نظام الدفع الرباعي القوي هو المحرك الرئيسي الذي يحدد الأداء، وهذا لا يختلف في سيارة فيراري 12 سيلندر.

يشترك المحرك نفسه مع محرك V12 سعة 6.5 لتر الموجود في طراز 812 السابق، والذي يتوافق مع طراز 812 كومبيتيزيوني محدود المدى مع قوة هائلة تبلغ 818 حصانًا و678 نيوتن متر من عزم الدوران.

ومع ذلك، تم تصميم المحرك من جديد بالكامل لتلبية متطلبات لوائح الانبعاثات الأوروبية 6E المشددة.

فيراري لم تقتصر على ضمان قدرة المحرك على الامتثال للقوانين الجديدة فقط، بل ذهبت أيضًا إلى خلق تجربة أكثر عمقًا.

لتحقيق هذه الغاية، تم تجهيز المحرك بأجزاء داخلية جديدة، بما في ذلك مكابس من التيتانيوم، ومكابس خفيفة وعمود مرفقي، وطلاء ماسي خاص لبطانات الأسطوانة لتقليل الاحتكاك.

وتتميز الرؤوس بتقنيات جديدة، وتفتح قطعة المحرك الجديد: بخط أحمر يبلغ 9500 دورة في الدقيقة.

فيراري 12 سليندر من الداخل والخارج

كما هو الحال منذ عام 1996، فإن فيراري 12 سيلندر مزودة بمحرك أمامي وسطي. يقع المحرك بالكامل خلف المحور الأمامي، مع المقصورة المدمجة المزودة بمقاعد مثبتة بشكل أساسي فوق المحور الخلفي.

تتميز فيراري 12 سيليندري بتصميم مذهل يعبر عن القوة والأناقة في آن واحد. يتميز التصميم الخارجي بخطوط أنيقة وديناميكية تبرز جمالية السيارة وتعزز أدائها الرياضي.

كما أن الداخلية تتميز بتصميم عصري وفخم يوفر راحة وفخامة للركاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتفاصيل فاخرة.

توفر فيراري 12 سيليندري تجربة قيادة استثنائية، حيث تجمع بين الأداء القوي والتحكم الدقيق والراحة في القيادة.

تتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن استقرارًا وراحة أثناء القيادة على جميع أنواع الطرق، بالإضافة إلى نظام توجيه دقيق يجعل من السيطرة على السيارة سهلة وممتعة.

تأتي فيراري 12 سيليندري مزودة بأحدث التقنيات والميزات لتوفير تجربة قيادة متميزة. تشمل هذه التقنيات شاشة تعمل باللمس عالية الدقة، ونظام ملاحة متقدم، ومنظومة صوتية عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة السلامة والأمان لضمان حماية الركاب في جميع الأوقات.

تعد فيراري 12 سيليندري سيارة استثنائية بكل المقاييس، حيث تجمع بين الأداء الرائع والتصميم الفريد والتكنولوجيا المتقدمة. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الفخامة والرياضية، فإن فيراري 12 سيليندري هي الخيار الأمثل لك.

ما سعر سيارة فيراري V12 الجديدة؟

من المتوقع أن تكلف السيارة الجديدة، المفضلة لدى الإيطاليين تسميتها "dodici-cilindri"، حوالي 400 ألف جنيه استرليني، وستتوفر بتصاميم كوبيه وسبايدر ابتداءً من الربع الأخير من هذا العام، لتحل محل طراز 812 جي تي اس الشهير.