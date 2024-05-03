عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

فيراري
فيراري

كشفت فيراري عن آخر إبداعاتها في عالم السيارات، وهي السيارة الخارقة V12 الجديدة التي تهدف لتجديد سلسلة 812 بحزمة تحديثية تجمع بين العصرية والتقليد. تأتي هذه السيارة تحت اسم "فيراري 12 سيليندري"، وتتجنب اتجاهات تقليص الحجم والكهربة من أجل مزيج تقليدي من السعة والطموح الطبيعي، موافقةً بذلك على أحدث التطورات الميكانيكية الفنية في جميع جوانبها التقنية.

مواصفات فيراري V12 الخارقة 

كما هو الحال دائمًا مع سيارات فيراري، يعد نظام الدفع الرباعي القوي هو المحرك الرئيسي الذي يحدد الأداء، وهذا لا يختلف في سيارة فيراري 12 سيلندر. 

يشترك المحرك نفسه مع محرك V12 سعة 6.5 لتر الموجود في طراز 812 السابق، والذي يتوافق مع طراز 812 كومبيتيزيوني محدود المدى مع قوة هائلة تبلغ 818 حصانًا و678 نيوتن متر من عزم الدوران. 

ومع ذلك، تم تصميم المحرك من جديد بالكامل لتلبية متطلبات لوائح الانبعاثات الأوروبية 6E المشددة.

فيراري لم تقتصر على ضمان قدرة المحرك على الامتثال للقوانين الجديدة فقط، بل ذهبت أيضًا إلى خلق تجربة أكثر عمقًا. 

لتحقيق هذه الغاية، تم تجهيز المحرك بأجزاء داخلية جديدة، بما في ذلك مكابس من التيتانيوم، ومكابس خفيفة وعمود مرفقي، وطلاء ماسي خاص لبطانات الأسطوانة لتقليل الاحتكاك. 

وتتميز الرؤوس بتقنيات جديدة، وتفتح قطعة المحرك الجديد: بخط أحمر يبلغ 9500 دورة في الدقيقة.

فيراري 12 سليندر من الداخل والخارج

كما هو الحال منذ عام 1996، فإن فيراري 12 سيلندر مزودة بمحرك أمامي وسطي. يقع المحرك بالكامل خلف المحور الأمامي، مع المقصورة المدمجة المزودة بمقاعد مثبتة بشكل أساسي فوق المحور الخلفي.

تتميز فيراري 12 سيليندري بتصميم مذهل يعبر عن القوة والأناقة في آن واحد. يتميز التصميم الخارجي بخطوط أنيقة وديناميكية تبرز جمالية السيارة وتعزز أدائها الرياضي. 

كما أن الداخلية تتميز بتصميم عصري وفخم يوفر راحة وفخامة للركاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتفاصيل فاخرة.

توفر فيراري 12 سيليندري تجربة قيادة استثنائية، حيث تجمع بين الأداء القوي والتحكم الدقيق والراحة في القيادة. 

تتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن استقرارًا وراحة أثناء القيادة على جميع أنواع الطرق، بالإضافة إلى نظام توجيه دقيق يجعل من السيطرة على السيارة سهلة وممتعة.

تأتي فيراري 12 سيليندري مزودة بأحدث التقنيات والميزات لتوفير تجربة قيادة متميزة. تشمل هذه التقنيات شاشة تعمل باللمس عالية الدقة، ونظام ملاحة متقدم، ومنظومة صوتية عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة السلامة والأمان لضمان حماية الركاب في جميع الأوقات.

تعد فيراري 12 سيليندري سيارة استثنائية بكل المقاييس، حيث تجمع بين الأداء الرائع والتصميم الفريد والتكنولوجيا المتقدمة. إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الفخامة والرياضية، فإن فيراري 12 سيليندري هي الخيار الأمثل لك. 

 

ما سعر سيارة فيراري V12 الجديدة؟

من المتوقع أن تكلف السيارة الجديدة، المفضلة لدى الإيطاليين تسميتها "dodici-cilindri"، حوالي 400 ألف جنيه استرليني، وستتوفر بتصاميم كوبيه وسبايدر ابتداءً من الربع الأخير من هذا العام، لتحل محل طراز 812 جي تي اس الشهير.

فيراري 12سليندر Ferrari V12 سعر فيراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

احذر.. تحديث لفيسبوك يسمح باستخدام صورك وفيديوهاتك الخاصة على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

منافسة قشقاي.. انطلاق سيارة رينو سيمبيوز SUV الجديدة

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

أول سيارة دفع رباعي من لامبورجيني Urus SE

شاهد سيارة باتمان الحقيقية.. بنسخ محدودة وسعر خيالي

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

ترشيحاتنا

انتوا مش عارفين قيمته | بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

جِري عليه وأنهى حياته | قرار عاجل في جريمة مطعم مدينة نصر

خلّص عليه جوه المطعم وسط الناس| جريمة في مدينة نصر

"نفسي أغني بالعربي"| أول ظهور لـ الهندي شبيه مبارك.. وهذه رسالته للمصريين

رسميا.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة بـ يورو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

منهارة| الصور الأولى من عزاء والدة ريم أحمد .. وأشرف زكي يواسيها

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ