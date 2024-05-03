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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكيد في حاجة.. عمر كمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن أزمة شاكوش وطليقته

عمر كمال
عمر كمال

علق مطرب المهرجانات عمر كمال، على أزمة صديقه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وطليقته ريم طارق، وظهورهما في برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر”، للفنان رامز جلال، والذي عرض في السباق الرمضاني 2024.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار:  نصحت حسن شاكوش إنه يسكت، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كنت بزعل لما بيرد، ولو هي ليها حقوق إديهالها، ورَدّ الاتنين كبَّر الموضوع، وأنا محبش أتعِرِف بموضوع شخصي أو عاطفي.

أما عن حلقة حسن شاكوش، وريم طارق في برنامج رامز جاب من الآخر، فعلق عمر كمال: حلقة حسن شاكوش وطليقته في برنامج رامز، أظن أن حسن مكنش يعرف، ولو كان يعرف مكنش هيروح، وأنا بتأذى نفسيًا وبزعل لما يكون اتنين شوفت بدايتهم وتبقى نهايتهم بالشكل ده، ومعرفش إيه اللي حول الدنيا كده، أنا عاشرت حسن في كل حاجة، أكيد في حاجة بينهم محدش فيهم قالها، ولكن أنا مبشوفش حسن بشع بالدرجة دي.

وتابع عمر كمال: شوفت حسن متقبل الدنيا وكان ممكن يكمل لو اتقالت كلمة كويسة، ولكن رد فعل طليقته كان مبالغ فيه.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

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