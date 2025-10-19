قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
توك شو

أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حذر في الخامس من أكتوبر الجاري، من أن مجموعة أبو شباب موجودة في قطاع غزة وهي تابعة لمجرم الحرب نتنياهو ويقوم بتدريبها وقد يدفعها لتنفيذ عملية لاستهداف مستوطنات وبالتالي يستغلها كذريعة لعودة الحرب.

 عملية السلام

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقديرات كلها تشير إلى أن نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر وعودة المساعدات.

لافتا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لا يريد الذهاب للاستمرار في وقف إطلاق النار لأن هذا ضد مصالحه ولكن هناك ضغط عليه من الرئيس الأمريكي ترامب من أجل السلام.

وأكد أن هناك عملية حدثت ضد جنود الاحتلال في رفح وفي الوقت نفسه حماس نفت تمامًا أي صلة لها بهذه العملية العسكرية، موضحا أن الموضوع مرتب من إسرائيل وليس من حماس.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن حركة حماس أكدت أنها فقدت الاتصال بعناصرها الموجودة في رفح الفلسطينية منذ سيطرة الاحتلال على المدينة في مارس الماضي.

حماس نتنياهو غزة قطاع غزة رفح

