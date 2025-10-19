أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حذر في الخامس من أكتوبر الجاري، من أن مجموعة أبو شباب موجودة في قطاع غزة وهي تابعة لمجرم الحرب نتنياهو ويقوم بتدريبها وقد يدفعها لتنفيذ عملية لاستهداف مستوطنات وبالتالي يستغلها كذريعة لعودة الحرب.

عملية السلام

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقديرات كلها تشير إلى أن نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر وعودة المساعدات.

لافتا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لا يريد الذهاب للاستمرار في وقف إطلاق النار لأن هذا ضد مصالحه ولكن هناك ضغط عليه من الرئيس الأمريكي ترامب من أجل السلام.

وأكد أن هناك عملية حدثت ضد جنود الاحتلال في رفح وفي الوقت نفسه حماس نفت تمامًا أي صلة لها بهذه العملية العسكرية، موضحا أن الموضوع مرتب من إسرائيل وليس من حماس.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن حركة حماس أكدت أنها فقدت الاتصال بعناصرها الموجودة في رفح الفلسطينية منذ سيطرة الاحتلال على المدينة في مارس الماضي.