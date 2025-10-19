قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن سرقة مجوهرات من متحف اللوفر اليوم سبب صدمة للحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أنه على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين المتحف، وفقا لتصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية.

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سرقة «اللوفر» استغرق 7 دقائق فقط، والمتحف المصري الكبير حينما يُفتتح سيضرب اللوفر وغيره وسيكون أهم متاحف العالم.

 قطع ثمينة من درة التاج

وتابع أحمد موسى: متحف اللوفر سرق منه قطع ثمينة من درة التاج في فرنسا، وكسر التاج الفرنسي للملكة أوجيني، واصفا العملية بـ الجريئة جدا؛ بسبب سرعتها ودقتها ومدى الخطى التي نفذت في غياب الشرطة الفرنسية.

واستكمل أحمد موسى: وزير الثقافة الفرنسية شددت على ضرورة تأمين المتاحف في العالم كله؛ لأن هناك سرقات وغسل أموال بسبب سرقة الآثار، منوها أن أسرع حاجتين يحققوا الربح السريع إما مخدرات أو آثار.

اختتم أحمد موسى قائلا: ما جرى اليوم جريمة لا تصدق، خاصة أن الكاميرات لم تلاحظ تواجد الشاحنة والرافعة والسلم والمنشار والأدوات المستخدمة في السرقة، أين أجهزة الإنذار في المتحف؟، أين غرف المراقبة والأمن الداخلي.
 

