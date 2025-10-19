قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أحمد موسى: تكريم الرئيس السيسي لأبطال أكتوبر مشهد وطني عظيم يجسد الوفاء لتضحيات الأبطال

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشهد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة المصرية اليوم، يُعد من أعظم المشاهد الوطنية التي تجسد روح الوفاء والعرفان لتضحيات رجال القوات المسلحة الذين صنعوا النصر واستعادوا كرامة الوطن.

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي حرص بنفسه على حضور أبطال الحرب الـ11 الذين شاركوا في معركة العزة والكرامة، واصطحب معهم عائلاتهم في مشهد مؤثر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة المصرية لأبطالها الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف موسى: “شعرت بسعادة وفخر كبيرين عندما التقيت أبطال أكتوبر، وعلى رأسهم الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، واللواء أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، واللواء طيار أحمد فهمي محمد زكي

هؤلاء الرجال يمثلون رموز البطولة والشجاعة والتضحية من أجل الوطن، وما قاموا به قبل 52 عامًا سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.”

وأوضح الإعلامي أن حضور الرئيس السيسي وسط الأبطال وأسرهم يعكس تقدير القيادة السياسية العميق لدور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون ترابه، مؤكدًا أن المشهد كان مفعمًا بالفخر والانتماء الوطني، وأن الجميع من جنود وضباط وقادة كانوا على قلب رجل واحد دون أي تفرقة بين مقاتل أو لواء أو مشير.

كما وجه موسى التحية إلى إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على التنظيم المتميز للاحتفالية، وما تضمنته من فقرات فنية وغنائية وطنية عبّرت عن روح أكتوبر، وأكدت على معاني البطولة والعزة والولاء للوطن.

واختتم موسى حديثه قائلاً: “هذه الندوات التثقيفية ليست مجرد احتفال بذكرى النصر، بل هي رسالة متجددة تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها، وأن روح أكتوبر ما زالت حية في وجدان المصريين جيلاً بعد جيل.”

أحمد موسى أكتوبر الولاء العزة الوطن مصر

