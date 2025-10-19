قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
توك شو

بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية، شددت على ضرورة تأمين المتاحف في العالم كله؛ لأن هناك سرقات وغسل أموال بسبب سرقة الآثار، منوها بأن أسرع حاجتين يحققوا الربح السريع، إما مخدرات، أو آثار.

الأدوات المستخدمة في سرقة متحف اللوفر

أكد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن ما جرى اليوم في متحف اللوفر “جريمة لا تصدق”، خاصة أن الكاميرات لم تلاحظ تواجد الشاحنة والرافعة والسلم والمنشار والأدوات المستخدمة في السرقة، أين أجهزة الإنذار في المتحف؟، أين غرف المراقبة والأمن الداخلي؟.

سرقة متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية

واستنكر الإعلامي أحمد موسى ما حدث في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، واصفًا الحادث بأنه «لا يُصدق ولا يمكن تخيله»، خاصة أنه وقع في واحدة من أكثر المناطق حراسة وتأمينًا في العالم. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى وزير الثقافة الفرنسية غسل أموال سرقة الآثار

