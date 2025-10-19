بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية، شددت على ضرورة تأمين المتاحف في العالم كله؛ لأن هناك سرقات وغسل أموال بسبب سرقة الآثار، منوها بأن أسرع حاجتين يحققوا الربح السريع، إما مخدرات، أو آثار.

الأدوات المستخدمة في سرقة متحف اللوفر

أكد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن ما جرى اليوم في متحف اللوفر “جريمة لا تصدق”، خاصة أن الكاميرات لم تلاحظ تواجد الشاحنة والرافعة والسلم والمنشار والأدوات المستخدمة في السرقة، أين أجهزة الإنذار في المتحف؟، أين غرف المراقبة والأمن الداخلي؟.

سرقة متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية

واستنكر الإعلامي أحمد موسى ما حدث في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، واصفًا الحادث بأنه «لا يُصدق ولا يمكن تخيله»، خاصة أنه وقع في واحدة من أكثر المناطق حراسة وتأمينًا في العالم.