قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ

 يحافظ اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء على وتيرة نمو مستقرة رغم استمرار الضغوط العالمية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 1ر4 % في عام 2025 مع تحسن طفيف خلال العام المقبل، طبقا لأحدث تقارير للتوقعات الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

تباطؤ النمو العالمي
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لعام 2025 التي اختتمت نهاية الأسبوع، حيث قال مدير إدارة إفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلاسي إن "قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود ما زالت قيد الاختبار، في ظل تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب وتراجع أسعار السلع الأولية وتشدد الأوضاع التمويلية ".
وأضاف سلاسي أن التحديات الخارجية لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام التعافي، مشيراً إلى أن "أسعار السلع تشهد تبايناً، فيما يشهد المشهد التجاري العالمي تدهوراً متزايداً، مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وانتهاء العمل بتفضيلات قانون النمو والفرص الإفريقي (AGOA) الذي أقره الكونجرس الأمريكي لتسهيل وصول منتجات دول جنوب الصحراء الى الاسواق الامريكية، مما يزيد من القيود المالية على العديد من دول المنطقة ".
 

وأوضح أن "النفط يشهد انخفاضاً في أسعاره، بينما تظل أسعار النحاس والقهوة والذهب مرتفعة نسبياً، كما أن بعض الدول مثل كينيا وأنجولا تمكنت مؤخراً من العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، غير أن البيئة التجارية والسياسات العالمية ما تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، مما يحد من آفاق النمو ".

مرونة اقتصادية
ورغم هذه الضغوط، أشار سلاسي إلى أن عدداً من الاقتصادات الإفريقية واصل إظهار قدر من المرونة الاقتصادية، إلا أن المخاطر تتزايد مع تفاقم الضغوط المالية وتآكل الاحتياطيات الخارجية وضيق الحيز المتاح للسياسات الاقتصادية.. وقال: "من المقلق أن ترتفع تكاليف خدمة الدين بشكل يزاحم الإنفاق التنموي، مع اعتماد متزايد على التمويل المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مزدوجة الرقم في بعض الدول، في وقت تتعرض فيه الاحتياطيات لضغوط متزايدة ".


الإصلاحات المالية 

وأكد سلاسي أن الإصلاحات المالية أصبحت أكثر إلحاحاً، داعياً الحكومات إلى تعزيز الإيرادات المحلية عبر تحديث أنظمة الضرائب بالرقمنة، وتقليص الإعفاءات غير الفعالة، وتعزيز الامتثال الضريبي، مع بناء الثقة العامة بالمؤسسات المالية.

كما شدد على أن الدعم الدولي يظل عاملاً أساسياً في دعم استقرار المنطقة، موضحاً أن صندوق النقد الدولي "قدّم منذ عام 2020 ما يقارب 69 مليار دولار من التمويل لدول إفريقيا جنوب الصحراء، منها نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2025، إضافة إلى مساعدات فنية مكثفة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية في المنطقة".

اقتصاد إفريقيا صندوق النقد الدولي إفريقيا جنوب الصحراء الرسوم الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

ترشيحاتنا

النجم هاني شاكر

هاني شاكر يُطرب جمهور الأوبرا في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية الـ33

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حسين فهمي

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد