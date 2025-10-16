صندوق النقد الدولي: أولويتنا القصوى حماية النظام المالي من عدم الاستقرار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي حماية النظام المالي من عدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة تعزيز صندوق الإغاثة لدعم الدول الأكثر فقرا.

وأوضحت جورجيفا ، في بيان أوردته قناة (القاهرة الإخبارية) ، اليوم الخميس ، أن الاقتصاد العالمي يعاني اختلالات مفرطة تهدد الاستقرار والنمو، معربة عن قلقها إزاء انهيار شركات أمريكية حصلت على تمويل من خارج القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن بعض مجموعة دول السبع تواجه مشكلات مالية كبيرة وتحتاج إلى ضبط مالي، داعية في الوقت ذاته، الصين إلى زيادة الإنفاق وتقليص الإدخار لدعم النمو الاقتصادي.

وطالبت الدول ذات العجز الكبير مثل الولايات المتحدة بخفض العجز المالي وتحفيز الادخار الخاص، مبينة أن الدول ذات الفوائض الكبيرة يجب أن تعتمد على الطلب المحلي لدعم النمو.

