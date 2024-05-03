أحمد كمال: درَّبت باسم سمرة في التمثيل.. وحنان مطاوع بدأت ضعيفة

قال الفنان أحمد كمال، إن باسم سمرة لديه خبرات حياتية كبيرة؛ مما يؤهله لأداء الكثير من الأدوار المختلفة.

وكشف تفاصيل تدريبه للعديد من الفنانين في بداية مشوارهم مثل: أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وباسم سمرة وغيرهم.

وأضاف أن حنان مطاوع تطورت ببطء وأصبحت نجمة شباك، قائلا: “حنان مطاوع بدت ضعيفة، لكنها تطورت وأصبحت نجمة؛ لأنها كانت الأكثر حرصا ورغبة في التعلم”.

وأوضح كمال في الحلقة: "حنان مطاوع في بداياتها تدي انطباع إنها ضعيفة، بس هي كان عندها إصرار قوي جدا، ومركزة أوي".

وأكد الفنان أحمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أنه يشاهد بعض أعماله؛ للتعلم من الأخطاء، مضيفاً أنه يميل إلى الانطوائية في معظم الأحيان.

وقال كمال، إن أي فنان يمثل في حياته ويصطنع؛ يفشل أمام الكاميرا، مؤكدا أن الفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة منة شلبي، جرى اختبارهما عبر مشوار طويل من التمثيل، وحققتا نجاحا كبيرا.

وأوضح كمال: “قد أعلن اعتزالي في أي وقت"، معتبرا أن "ما يقدمه مسرح مصر لا علاقة له بالمسرح”.