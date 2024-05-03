ألف دولار وقنبلة.. عمر كمال يكشف تفاصيل تعرضه لسطو بأحد بنوك لوس أنجلوس

كشف المطرب عمر كمال، لأول مرة تفاصيل تعرضه لحالة سطو خلال وجوده في أحد البنوك بأمريكا ونجاته من الموت.

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: لينا أغاني عدت حدود الوطن العربي، وكرم من ربنا لما تمشي في شارع تايم سكوير وتلاقي اسمك كان إحساس بكرم ربنا، وبرغم كل ده أنا عمري ما شوفت نفسي على حد.

وتابع عمر كمال، أن : أنا طالع من حارة وحتت بسيطة، ومكنتش أتخيل في يوم أن ربنا هيوصل صوتي لبلد بينا وبينها 16 ساعة طيران، والناس ممكن تعرف أني جاي الحفلة ولكن استحالة أن حد يتعرف عليك في أمريكا، ولما واحدة عرفتني وأنا بتعشى كنت حاسس أني عايز أرجع مصر أهد الدنيا.

واستكمل: لما روحت أمريكا بعد كورونا بسنة مكنتش أعرف إنجليزي، وكان معايا راجل بيترجم ليا، ونصحني وقال لي هات 1000 دولار وحطها في بنك أمريكي وافتح حساب وهتنفعك في الغلاء، وكنا في لوس أنجلوس وأنا هوسي في الحياة الأفلام الوثائقية وكنت قرأت تقرير أن لوس أنجلوس فيها يوميًا 50 حالة سرقة لبنوك، لكن قلت استحالة ده يحصل فيا وكنت منبهر بالنظام.

وأضاف عمر كمال: كنت قاعد وماسك الموبايل لقيت راجل بيزعق مع الست اللي على الشباك، وضرب على الإزاز، والراجل اللي جمبي قال لي خلي بالك لو هتعرف تزحف وتطلع بره أو نام على بطنك وحط إيدك على راسك، قلت له ليه، قال لي الراجل ده معاه قنبلة وهيفجرها، وأنا كنت فاكر فيه مشكلة في الحساب لكن كان بيقول لو محطتيش الفلوس هفجر الدنيا كلها.

وتابع: قلت للراجل أنا ههرب وأنت، قال لي أنا بصور علشان لو نجينا هبيع الفيلم ده، من وقتها اتعلمت اخد كورسات انجليزي الحمد الحساب ما تفتحش والـ 1000 دولار مراحش عليا.

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.