بكري: اتحاد القبائل سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي.. و«العرجاني» وجه بدعم المواهب

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتحاد القبائل العربية، متواجد منذ 15 سنة، وهدفه تعزيز الوحدة الوطنية في إطار شعبي، يضم أبناء القبائل على مستوى الدولة، وذلك لمواجهة التهديدات التي تمس الأمن القومي، وتوحيد الجهود والصف، وتعزيز قيم القبائل؛ لتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة أهداف القبائل في دعمها للرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” على “قناة صدى البلد” أن اتحاد القبائل سيضم لجانا نوعية وفروعا بالمحافظات، تكون حلقة وصل بالأجهزة التنفيذية والتشريعية.

وأوضح مصطفى بكري أن هناك لجنة للإعلام، ستتبنى تنظيم وتسويق أنشطة الاتحاد، والتواصل مع مؤسسات الإعلام، وهناك لجنة العلاقات الخارجية؛ للتواصل مع دول الجوار العربي، واللجنة الاجتماعية؛ للاهتمام بمفهوم التكافل المجتمعي والمسئولية المجتمعية وبناء الوعي بين أبناء القبائل، كما يضم الاتحاد أفرادا يتواصلون مع مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات المجتمعية.

المهندس إبراهيم العرجاني

واصل الإعلامي مصطفى بكري حديثه: اتحاد القبائل كرَّم أبطال لعبة الجودو بمبلغ تخطى المليون جنيه، وكان هناك توجيه من المهندس إبراهيم العرجاني بدعم المواهب، زيادة على وجود أقسام تنموية في الصناعة والتجارة والزراعة.

وأكد مصطفى بكري أن الاتحاد سيؤسس وفق قانون تنظيم العمل الأهلي، وسيكون جمعية وفق قانون الجمعيات الأهلية، وهو كيان أهلي اجتماعي تعاوني، يهدف إلى تنمية المجتمعات، ومواجهة التطرف، ودعم الدولة في كل المجالات.

وأكد مصطفى بكري أن “الجماعات الإرهابية جن جنونها؛ بسبب التنمية التي تحدث في سيناء”.