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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب جرائم نتنياهو ضد الفلسطينيين.. النائب محمد أبو العينين ينفعل على الهواء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن إسرائيل تنفذ كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الغرب يغير الحقائق ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.

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وأضاف النائب محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن "ما يحدث اليوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ونحن ضد ما يحدث تماما”.


وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن “نتنياهو قال إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط يقصد إيه وعايز يغير إيه تاني، أنا أرفض قتل المدنيين وما يحدث إبادة كاملة للشعب الفلسطيني”.

محمد أبو العينين أحمد موسى الغرب للشعب الفلسطيني الشرق الاوسط

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