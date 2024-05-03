أحمد كمال: "مسرح مصر" لاعلاقة له بالعمل المسرحي

قال الفنان القدير أحمد كمال، إنه أسس مع أصدقائه مسرح الشارع في بدايات عمله، معتبرا أن ما يقدمه مسرح مصر لا علاقة له بالمسرح.

وأضاف الفنان القدير أحمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أن الفنانين الذين يعملون في المسرح اضطروا للعمل في الدراما بسبب الماديات، مضيفا أنه سافر فترة طويلة في إيطاليا وألمانيا وأمريكا.

وتابع أن الفنان لا يكذب احتراما لنفسه وجمهوره، معقبا: “دربت نيللي كريم ومراد مكرم وباسم سمرة على التمثيل وأي فنان يمثل في حياته ويصطنع، يفشل أمام الكاميرا”.