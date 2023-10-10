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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم عيسى: توطين شعب غزة في سيناء فكرة صهيونية بامتياز

القصف بغزة
القصف بغزة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة توطين شعب غزة في سيناء فكرة غربية وصهيونية بامتياز وليست ابنة اليوم وهي من زمان طويل، مشددًا على أن فكرة التوطين كانت في الكثير من الأماكن في العالم، وهي نقل الشعب الفلسطيني إلى أرض ليست أرضه.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التوطين مشروع صهيوني قديم وليس خفي أو سري، مؤكدًا أن توطين شعب غزة في سيناء لم يقبل النقاش به من قبل مصر، وتوطين شعب غزة لم يقبل بها إلا في عهد الإخوان المسلمين ومحمد مرسي، وكل قادة مصر لم يقبلوا النقاش في هذه الفكرة.

يدفع الدماء من أجل الأستمرار فى أرضه

وأشار إلى أن شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء من أجل الاستمرار في أرضه، متابعًا: "لا يمكن أن يقبل بكيلو متر عن شبر واحد في فلسطين.. القصة الأصلية هي في قلب كل فلسطيني"، مؤكدا أن شعب فلسطين يبحث عن أرضه.

غزة سيناء مشروع صهيوني عهد الإخوان المسلمين فلسطين وصهيونية

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