بيكفي يا عالم.. رسائل أم فلسطينية فقدت أولادها في قصف غزة..فيديو مؤلم

https://twitter.com/ytirawi/status/1711773781557969308?s=46&t=MLzSRvQuaF3igvVih7w3CA&fbclid=IwAR3Qkun0tLb5oC-fkz4S6PGv7FBRKEkvIILLmO8jmEMO7fO8TfoVLcg9ET0

في فيديو مؤلم تم تداوله لى موقع التواصل الاجتماعي x، أظهر سيدة فلسطينية تقف أمام إحدى مستشفيات غزة، وهي تصرخ قائلا: "بيكفي ياعالم .. ولادي ماتوا بدون ما يكلوا".

وتحدثت وهي تبكي بشدة، وبجوارها إبنتها: "الأولاد فين .. إحنا ناس غلابة .. الأولاد ماتوا .. الولد اختفي من بين إيديا".

وتأتي تلك المشاهد لتكشف حجم المجازر البشرية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، عبر القصف المتواصل لقطاع غزة، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 فلسطيني وإصابة الآلاف حتى الآن.