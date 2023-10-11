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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة DS تكشف عن نسخة من سيارة الرئاسة الفرنسية المدرعة للجمهور

صدى البلد

أعلنت شركة DS Automobiles، المعروفة بتزويد رئاسة الجمهورية الفرنسية بسيارة DS 7 Elysee المدرعة، عن محدودية توفر سيارة DS 7 Vauban المماثلة لعامة الناس. يعتمد DS 7 Vaubanعلى DS 7 E-Tense 4×4 300 الهجين، ولكنه يضيف جميع المعدات والميزات اللازمة لتوفير أقصى قدر من الحماية لركابها.

شركة DS تكشف عن نسخة من سيارة الرئاسة الفرنسية المدرعة للجمهور

تمت تسمية DS 7 Vauban على اسم Marquis Sébastien Le Prestre de Vauban، وهو مهندس عسكري فرنسي عاش في نهاية القرن السابع عشر ومعروف بوضع معايير جديدة للتحصينات. النسخة المدرعة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفرنسية هي نتيجة للتعاون بين مجموعة WELP وDS Automobiles.

 

 في أعقاب "الاستجابة الحماسية" للجمهور لسيارة DS 7 Elysee الخاصة بإيمانويل ماكرون. ومع ذلك، على عكس السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرئاسية التي تتميز بقاعدة عجلات أطول بمقدار 20 سم (7.9 بوصة)، تحتفظ فوبان ببصمة الطراز القياسي.

شركة DS تكشف عن نسخة من سيارة الرئاسة الفرنسية المدرعة للجمهور

يستفيد DS 7 Vauban من زجاج الأمان وإضافة ألياف الأراميد في المناطق المعرضة للخطر. على الرغم من أن هذه المادة خفيفة الوزن، إلا أنها لا تزال مقاومة للصدمات والحرارة، مما يؤدي إلى مستوى حماية VPAM 4. 

 

يمكن للمالكين تعزيز مستويات السلامة بشكل أكبر من خلال إضافة طفايات الحريق المتوفرة اختياريًا، وتهوية الدائرة المغلقة، وصفارة الإنذار، ونظام الاتصال الداخلي، والمزيد.

 

توفر DSالكثير من خيارات التخصيص بما في ذلك العديد من الألوان الخارجية والزخرفة/الخياطة الداخلية جنبًا إلى جنب مع المعدات الاختيارية مثل حاملات العلم وفتحات USB الإضافية وأضواء القراءة. ووفقاً لشركة صناعة السيارات، فإن التحول الداخلي "أشرف عليه المنجدون" لضمان مستوى عالٍ من التحسين بعد إضافة الدرع الخاص.

 

لا توجد تغييرات على مجموعة نقل الحركة الهجينة التي تتمتع بنفس القوة المجمعة البالغة 296 حصانًا (221 كيلوواط / 300 حصان) و384 رطل قدم (520 نيوتن متر) من عزم الدوران من محرك بنزين مزود بشاحن توربيني سعة 1.6 لتر ومحركات كهربائية مزدوجة وبطارية بقوة 13.2 كيلووات في الساعة. 

شركة DS تكشف عن نسخة من سيارة الرئاسة الفرنسية المدرعة للجمهور

لم يتم الإعلان عن أرقام الأداء والمدى، لكن من المحتمل أن تتأثر بالوزن الزائد لسيارة الدفع الرباعي المدرعة. لاحظ أن DS Performanceيقدم إصدارًا أكثر قوة بقوة 355 حصانًا (265 كيلووات / 360 حصانًا)، ولكن ربما لم يتم اختيار هذا الإصدار بسبب نظام التعليق المنخفض والإعدادات الرياضية.

 

تتم جميع التعديلات المذكورة أعلاه في مرافق WELPفي هيريمونكور، والتي لا تبعد كثيرًا عن مصنع Stellantis’ Mulhouse، موطن إنتاج DS 7. سيكون DS 7 Vaubanمتاحًا اعتبارًا من أبريل 2024. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في وقت لاحق، ولكن انطلاقًا من التوفر المحدود، يمكن أن يكون Vaubanالمدرع أغلى DS 7يمكن شراؤه بالمال.

DS 7 Vauban DS Automobiles DS 7 فوبان Vauban الرئاسة الفرنسية

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