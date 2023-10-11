ماذا تعرف عن السيكوباتية؟

السيكوباتية هي مصطلح يُستخدم لوصف حالة مرضية تُعرف أيضًا بالاضطراب الوهمي أو الاعتقادات الوهمية. يُعتبر السيكوباتية اضطرابًا نفسيًا نادرًا يتميز بوجود اعتقادات ثابتة وقوية لدى الشخص المصاب بوجود شيء غير حقيقي أو وهمي يؤثر على حياته وفقا لما نشره موقع هيلثي.

يعتقد الأشخاص المصابون بالسيكوباتية أنهم يعانون من مشاكل صحية جسدية أو نفسية خطيرة، مثل الإصابة بمرض خطير أو التعرض لأضرار جسدية أو تحولات جسدية غير طبيعية. وعلى الرغم من عدم وجود دليل طبي أو علمي يدعم صحة هذه الاعتقادات، إلا أن الشخص المصاب بالسيكوباتية يصعب إقناعه بأن هذه الاعتقادات غير صحيحة.

السيكوباتية قد تكون جزءًا من اضطراب نفسي أو تكون مستقلة. قد تتراوح الاعتقادات الوهمية في السيكوباتية من الاعتقاد بأن الشخص يتعرض لمؤامرة ما، إلى الاعتقاد بأنه يمتلك قوى خارقة أو قد تؤدي إلى الشعور بالاضطهاد أو الخطر المحتمل.

علاج السيكوباتية يشمل غالبًا العلاج النفسي، مثل المشورة النفسية والعلاج السلوكي المعرفي. قد يتطلب العلاج تعاونًا بين العائلة والأصدقاء وفريق من الخبراء النفسيين والأطباء لتقديم الدعم والتعليم والعناية المناسبة.

يجب أن يتم تشخيص السيكوباتية وتقديم العلاج من قبل متخصصين في الصحة النفسية، مثل الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين، حيث يمكنهم تقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة.