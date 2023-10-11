نجم الزمالك يكشف موقفه النهائي من الانضمام إلى الأهلي 

كشف سيد عبد الله الشهير بـ سيد نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من الانضمام للنادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة.

وقال لاعب الزمالك في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “بالنسبة لي أمر الرحيل عن الزمالك سيكون صعبًا، بعيدًا عن الاحتراف، صعب أن ألعب في أي ناد غير الزمالك، عندما كنت في تايلاند بعض الوكلاء تحدثوا معي عن العودة إلى الأهلي، ولكنني لم أستطع أن أتخذ هذا القرار لأنني كنت قائدًا لفريق الناشئين، والأمور المادية لا تفرق معي، هذه أرزاق من عند الله، وأنا سعيد في الزمالك”.

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وأضاف: “تلقيت عروضًا شفهية بأرقام كثيرة، تم عرض علي 8 أضعاف ما أحصل عليه في الزمالك، ولكني رفضت ولا يشغل ذهني هذا الأمر، لأنني أنتمي لنادي الزمالك”.

واختتم: “تواصل معي أكثر من وكيل في السعودية، وكان يمكن أن أنهي كل شيء وأنتقل للدوري السعودي لكن عدم استقرار الأمور الإدارية في الزمالك حال دون اتمام الأمر، وأنا لن أخرج إلا عن طريق النادي”.