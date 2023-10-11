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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أدهم يكشف خطة القائمة المُوحّدة بشأن إدارة محال سور نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك

كشف عمرو أدهم، المرشح على عضوية نادي الزمالك، خطة القائمة المُوحَّدة برئاسة حسين لبيب بشأن المحال التجارية بسور نادي الزمالك. 

وقال عمرو أدهم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك لديه 127 محلاً على سور النادي، لابد أن تتم إدارتها بشكل مميز ومثالي على المستوى الاقتصادي".

خطة القائمة المُوحَّدة بشأن إدارة محال سور نادي الزمالك

وأضاف: "الزمالك عنده محلات عليها قضايا بقالها 20 سنة".

واختتم: "لابد من وجود قيمة عادلة للإيجار من حيث المكان، وده لازم يتم من ناس متخصصين، ويوصلنا لأفضل نتيجة".

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب عمرو أدهم محلات

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