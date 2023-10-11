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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش شايفها.. تعليق ناري من حسين لبيب بشأن الطعون المقدمة بانتخابات الزمالك

صدى البلد

أكد حسين لبيب، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك ضمن القائمة الموحدة، أن قائمته تجمعت من أجل مصلحة الزمالك، وأنه لن يكون هناك إقصاء لأحد في الفترة المقبلة بالنادي.

وقال حسين لبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج الماتش، عبر قناة «صدى البلد»، «كان معنا اليوم 30 من رموز نادي الزمالك، والإذاعي الكبير فهمي عمر اليوم قال كلمة أبكت الجميع حينما ذكر أنه ظل 7 سنين لا يستطيع دخول نادي الزمالك».

وأردف قائلًا: «فرحتي بحضور رموز النادي لمؤتمر قائمتي أكبر من فرحتي حال فوزي بالانتخابات». 

وتابع قائلًا: «نحن جميعًا رافعين شعار الزمالك أولًا، وهذا معناه أن كلنا نتجمع لمصلحة الزمالك لا إقصاء لا أي شخص.. ولا فردية في اتخاذ القرارات».

حسين لبيب: تجمعنا من أجل مصلحة الزمالك.. والطعون ضد ترشحي «مش شايفها».

ومضى يقول: «واجبنا تحسين العلاقات مع الأندية والاتحادات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، ونسعى لتغيير الصورة الذهنية التي تكونت على نادي الزمالك خلال السنوات الماضية».

وتعهد حسين لبيب بأن الزمالك سيكون كما كان أكبر قلعة رياضية في مصر.

وحول الطعون المقدمة ضد ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، أجاب لبيب قائلًا: «مش علشان أكون كابتن النادي في فريق كرة اليد مش لازم أتدرجت في الناشئين ثم الفريق الأول، وكذلك عندما كنت قائدًا لمنتخب مصر.. هل أصبح قائدًا للمنتخب مرة واحدة»، وذلك في ردٍ منه على تساؤلات منافسه عمر هريدي، الذي استغرب من أن هناك مستندًا حول انضمامه لفريق اليد بنادي الزمالك وهو في عمر 13 سنة.

وأكد لبيب بشكل قطعي صحة موقفه من الترشح، قائلًا عن الطعون على موقفه من الترشح في الانتخابات، «مش شايفها تمامًا».

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