عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عميد طب الزقازيق: تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين

صدى البلد

أعلن الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشرقية عبر منشور له علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه تقرر السماح بتأجيل امتحانات طلاب الفرقه الخامسة و السادسة من الطلاب الفلسطينيين للدور المقبل.

وجاء المنشور كما يلي..أبنائي طلاب فلسطين الحبيبه مٓن أراد منكم تأجيل الامتحان من طلاب الفرقة الخامسة و السادسة يتقدم اليوم بطلب تأجيل للدور القادم  و بدون عذر فقط بإثبات الهوية ،،، العالم كله يعلم عذركم.

مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الشرقية

فيما جاء منشور عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، وشهد تفاعلا كبيرا من جانب جميع الطلاب.

Screenshot_٢٠٢٣-١٠-١١-١٠-٣١-١٦-٠٩٧-edit_com.facebook.katana
Screenshot_٢٠٢٣-١٠-١١-١٠-٣١-١٦-٠٩٧-edit_com.facebook.katana
إدارة المستشفيات الجامعية التواصل الإجتماعي فيس بوك التواصل الاجتماعي الطلاب الفلسطينيين الطب البشري المستشفيات الجامعية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصلت لإلغاء الصداقة| عضوية حسين لبيب تشعل أزمة في انتخابات الزمالك

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الظهر .. يجبر الله به خاطرك وينصرك في حياتك

الصحة الفلسطينية: نفاد جميع أسرّة المستشفيات.. والأدوية والأدوات الطبية ستنتهي قريبا

مصطفى بكري يكشف سيناريو خطير للاحتلال ضد مصر.. تفاصيل

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

قتلى وجرحى بالجملة في صفوف الاحتلال.. حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف موقع إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ