عميد طب الزقازيق: تأجيل الامتحانات للطلاب الفلسطينيين

أعلن الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشرقية عبر منشور له علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه تقرر السماح بتأجيل امتحانات طلاب الفرقه الخامسة و السادسة من الطلاب الفلسطينيين للدور المقبل.

وجاء المنشور كما يلي..أبنائي طلاب فلسطين الحبيبه مٓن أراد منكم تأجيل الامتحان من طلاب الفرقة الخامسة و السادسة يتقدم اليوم بطلب تأجيل للدور القادم و بدون عذر فقط بإثبات الهوية ،،، العالم كله يعلم عذركم.

فيما جاء منشور عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منذ قليل، وشهد تفاعلا كبيرا من جانب جميع الطلاب.