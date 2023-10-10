مصرع شخص صعقا بالكهرباء في الشرقية

لقي شخص مصرعه صعقا بالكهرباء بقرية السماعنة دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "الشبراوي م ك" 46 سنة مقيم منية المكارم "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين انه لقي مصرعه صعقا بالكهرباء بقرية السماعنه دائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.